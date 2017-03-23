В Грузии пройдет акция «За безопасность дорожного движения»

23.03.2017 20:21 Акция «За безопасность дорожного движения» пройдет у здания парламента в Тбилиси 25 марта. Акцию проведет неправительственная организация «Альянс за безопасные дороги».



Митинг, по словам организаторов, является реакцией общественности на страшную аварию на Аллее Агмашенебели, в результате которой накануне погибла 11-летняя девочка.



В «Альянсе» напоминают, что ежегодно в Грузии до 600 человек погибают в результате дорожно-транспортных происшествий, а до 9 тысяч человек получают различные травмы и увечья. Чтобы привлечь внимание властей Грузии к проблеме безопасности на дорогах, к зданию парламента принесут гроб и инвалидные кресла.



«Этой акцией мы хотим потребовать от властей сделать обеспечение безопасности дорожного движения в стране приоритетным вопросом и объявить нулевую толерантность в отношении агрессивных водителей», — говорится в сообщении организаторов.



В организации также отмечают, что, согласно официальной статистике МВД, примерно 25% водителей (250 тысяч человек) в Грузии грубо нарушают правила дорожного движения.



«Они оплачиваю штрафы, но продолжают оставаться владельцами водительских прав, которые представляют опасность для общества. Для того, чтобы уменьшить число преступлений и смертей на дорогах, необходимо своевременное реагирование властей», — заявляют в организации.



Накануне в столичном районе Диди Дигоми легковой автомобиль сбил женщину с маленьким ребенком на тротуаре — в результате несчастного случая 11-летняя девочка погибла на месте, а ее мать была госпитализирована в тяжелом состоянии. Машину занесло на тротуар после столкновения с другим автомобилем.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

