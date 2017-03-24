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Суд признал увольнение Эки Мишвеладзе из ОВГ незаконным и обязал его выдать компенсацию
24.03.2017 12:43
Тбилисский городской суд признал незаконным увольнение журналиста Эки Мишвеладзе с Общественного вещателя. Соответствующее решение суд огласил сегодня.
Как заявила Мишвеладзе, суд обязал Общественный вещатель выплатить ей в виде компенсации 30 000 лари.
«Суд принял очень сильное решение. Самое главное, что было в этом иске, касалось того, что мое увольнение произошло незаконно. Это признал, и это установил суд. Произошло нарушение трудового договора, и решение было незаконным, что подтвердил суд. Моего восстановления не произойдет, но я получу компенсацию», - сказала Мишвеладзе.
Общественный вещатель уволил с работы Эку Мишвеладзе в феврале 2016 года. Она опротестовала данное решение в суде. Интересы Мишвеладзе защищали адвокаты «Ассоциации молодых юристов Грузии».
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