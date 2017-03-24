|
Грузинские авиационные инженеры проходят переподготовку в Израиле
24.03.2017 13:10
Авиаконструкторы, техники и операторы строящегося грузинского завода, на котором будут производить детали для гражданских самолетов, в настоящее время проходят подготовку в Израиле.
Шесть грузинских специалистов проходят переподготовку на заводе израильской аэрокосмической компании Elbit Cyclone.
Специальная подготовка необходима для достижения точности в процессе разработки, изготовлении и тестирования качественных деталей для самолетов. Учебная программа сочетает теоретические и практические курсы на разных уровнях.
Процесс переподготовки сотрудников будет продолжаться в течение года. Позже другие грузинские специалисты также присоединятся к этим профессиональным тренингам.
Ожидается, что к моменту начала работы авиационного завода в Грузии будут обучены свыше 80 сотрудников. В общей сложности на предприятии будут заняты до 200 граждан Грузии.
Высокотехнологичный завод, соответствующий международным стандартам, разместится на территории, прилегающей к Тбилисскому международному аэропорту.
Строительство здания предприятия и его оснащение оборудованием завершится до конца 2017 года. После этого начнется процесс сертификации завода компанией Boeing — этот этап будет завершен в июне 2018 года. Согласно плану, первую продукцию на предприятии изготовят также в 2018 году.
Предприятие будет производить наиболее востребованные в авиационной отрасли детали, в числе которых двери, аэродинамические поверхности и панели управления. Вся продукция пойдет на экспорт.
Проект реализуется Партнерским фондом Грузии и израильской компанией Elbit Cyclone на основании соответствующего соглашения, оформленного в сентябре 2015 года.
Общая стоимость проекта составляет 85 миллионов долларов. Работу по строительству завода осуществляет грузинская строительная компания ООО «Анаги», и компания-подрядчик ISEC.
Elbit Cyclone является дочерней компанией концерна Elbit Systems, который работает на трех основных направлениях – запчасти для военной техники и самолетов — как военных, так и гражданских, а также производство систем безопасности. Компания создана в 1967 года, она числится в листинге биржи «NASDAQ» и фондовой биржи Тель-Авива.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна