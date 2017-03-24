Грузинские авиационные инженеры проходят переподготовку в Израиле

24.03.2017 13:10 Авиаконструкторы, техники и операторы строящегося грузинского завода, на котором будут производить детали для гражданских самолетов, в настоящее время проходят подготовку в Израиле.



Шесть грузинских специалистов проходят переподготовку на заводе израильской аэрокосмической компании Elbit Cyclone.



Специальная подготовка необходима для достижения точности в процессе разработки, изготовлении и тестирования качественных деталей для самолетов. Учебная программа сочетает теоретические и практические курсы на разных уровнях.



Процесс переподготовки сотрудников будет продолжаться в течение года. Позже другие грузинские специалисты также присоединятся к этим профессиональным тренингам.

Ожидается, что к моменту начала работы авиационного завода в Грузии будут обучены свыше 80 сотрудников. В общей сложности на предприятии будут заняты до 200 граждан Грузии.



Высокотехнологичный завод, соответствующий международным стандартам, разместится на территории, прилегающей к Тбилисскому международному аэропорту.



Строительство здания предприятия и его оснащение оборудованием завершится до конца 2017 года. После этого начнется процесс сертификации завода компанией Boeing — этот этап будет завершен в июне 2018 года. Согласно плану, первую продукцию на предприятии изготовят также в 2018 году.



Предприятие будет производить наиболее востребованные в авиационной отрасли детали, в числе которых двери, аэродинамические поверхности и панели управления. Вся продукция пойдет на экспорт.



Проект реализуется Партнерским фондом Грузии и израильской компанией Elbit Cyclone на основании соответствующего соглашения, оформленного в сентябре 2015 года.



Общая стоимость проекта составляет 85 миллионов долларов. Работу по строительству завода осуществляет грузинская строительная компания ООО «Анаги», и компания-подрядчик ISEC.



Elbit Cyclone является дочерней компанией концерна Elbit Systems, который работает на трех основных направлениях – запчасти для военной техники и самолетов — как военных, так и гражданских, а также производство систем безопасности. Компания создана в 1967 года, она числится в листинге биржи «NASDAQ» и фондовой биржи Тель-Авива.



"Новости-Грузия"











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