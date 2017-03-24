Случаи заболевания туберкулезом в Грузии снизились на 30%

24.03.2017 13:19 В Грузии за последние четыре года наблюдается значительное снижение случаев заболевания туберкулезом — с 2012 года данный показатель снизился на 30%, сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.



24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) с целью повышения осведомленности об этом заболевании и усилиях по ликвидации этой болезни.



В связи с этим днем, Минздрав предоставил последние данные статистики, согласно которым в 2011 году количество регистрированных случаев заболевания туберкулезом составило 123 человека на 100 тысяч жителей страны, в 2013 году – 96 человек, а в 2015 году 97 человек.



В 2016 году в Грузии в целом было зафиксировано 3 тысячи 311 случаев всех форм туберкулеза, что составляет 90 человек на 100 тысяч жителей страны.



При этом, в Грузии туберкулезом чаще всего страдают мужчины в возрасте от 25 до 34 лет и девушки в возрасте от 19 до 25 лет.



Уменьшение случаев заболеваемости в ведомстве связывают с тем, что большинство медицинских услуг, в числе которых бактериальные анализы и рентген, в Грузии сегодня можно получить бесплатно. В том случае, если у пациента подтвердится диагноз, ему сделают специальный тест на чувствительность к препаратам и начнут лечение, которое также абсолютно бесплатно.



По случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом во многих странах мира здания будут подсвечены в красный цвет. Грузия тоже присоединяется к данной кампании — сегодня вечером красным будет подсвечена Тбилисская телевизионная башня.















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