В Зугдиди беженка попыталась совершить самоубийство

24.03.2017 14:37 В Зугдиди беженка из Абхазии Кетеван Чакаберия приняла большую дозу гипотензивного средства Клофелин. Она решила покончить жизнь самоубийством в Управлении по беженцам в знак протеста после того, как узнала, что на этом этапе не получит жилую площадь.



Беженка на данный момент находится в реферальной больнице Зугдиди, и медики проводят соответственное лечение. По словам врача-токсиколога Кетеван Цкарозия, состояние пациентки удовлетворительное.



По словам близких Чакаберия, она уже 10 лет живет в невыносимых условиях в т.н. фарфоре в съемной квартире, и ждет получения квартиры по улице Барамия.



Сегодня в Зугдиди беженцы, которые не получили квартиру в корпусе по улице Барамия, провели акцию у здания управления. В связи с этим они требовали встречи, и пояснения от заместителя министра по вопросам беженцев и расселения, находящегося в Зугдиди.



К информации, в Зугдиди, в двух новых двенадцатиэтажных корпусах по улице Барамия получили квартиры 144 семей беженцев, проживающих в здании бывшей типографии. Вынужденно перемещенным лицам сегодня квартиры передали по принципу жеребьевки.

















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