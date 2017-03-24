Сотрудники «Рустави 2» отказались от предложения владельцев и выдвинули свои условия

24.03.2017 15:11 Сотрудники "Рустави 2" ответили предложением на предложение братьев Караманашвили. Генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия отозвался на сегодняшнее заявление владельцев акций вещательной компании, и пояснил причины отказа.



"Мы, сотрудники "Рустави 2", рассмотрели заявление братьев Караманашвили о передаче нам принадлежащей им 40% доли. Мы благодарим их за это предложение, но отвечаем отказом на него"- заявил Ника Гварамия.



"Пусть передадут нам в собственность ООО телекомпанию "Сакартвело"- заявил Ника Гварамия.



"Наш отказ основан на следующих обстоятельствах: первое, передача команде "Рустави 2" 40% доли, находящейся на данное время под арестом, является практически неосуществимой, поскольку согласно уставу "Рустави 2", для передачи долей необходимо согласие всех дольщиков, в том числе владельца 9% доли Нино Нижарадзе. Такого согласия не существует, и, следовательно, предложение с правовой точки зрения является фикцией, что, к сожалению, очевидно, братья Караманашвили упустили из виду.



Второе: кроме того, главное, что владение 40% доли компании практически не меняет положение дел, поскольку решающее право голоса остается по-прежнему за телекомпанией "Сакартвело", владеющей контрольным пакетом, 51% долей компании, и собственниками телекомпании "Сакартвело" также являются братья Караманашвили. Соответственно, предложение в некотором роде фиктивное с точки зрения содержания, поскольку не создает никакую гарантию для включения коллектива в управление компании.



Третье: сотрудники вещательной компании "Рустави 2" выступаем с ответной инициативой передать нам в собственность ООО телекомпанию "Сакартвело", что как с правовой, так и содержательной точки зрения является единственным путем для того, чтобы реально, а не фиктивно изменить положение дел в компании. На ООО телекомпанию "Сакартвело" не наложен арест, для ее отчуждения не нужно согласие третьих лиц, и она владеет контрольным пакетом "Рустави 2". Ее передачей коллективу не только впервые в истории нашей телекомпании, но и в истории грузинских СМИ собственниками вещателя станут его же сотрудники, посредством избранных ими для этого и полномочных лиц, которые будут подотчетными именно перед ними.



Считаем важным также отметить, что сделав такой шаг, также будет покончено с нездоровыми и часто совершенно беспочвенными спекуляциями в связи с партийными или иными афилляциями "Рустави 2". И уже, в том числе и с формально-правовой точки зрения, не будет основания для утверждения, что редакционная политика формируется по вмешательству других людей, и только мы, уже с формально-правовой точки зрения полностью и независимо будем ответственными за нашу редакционную политику. И сейчас, и в будущем мы подразумеваем независимость от этой власти, а также и в условиях прихода к власти любой другой политической силы.



Мы понимаем легитимный интерес того, чтобы не создать опасность входа в компанию третьих лиц под прикрытием инвесторов. Мы для этого готовы, в случае передачи нам долей, чтобы отчуждение доли телекомпании "Сакартвело" на любого третьего лица было возможно только на основании беспрецедентно высокого консенсуса.



Еще раз благодарим братьев Караманашвили за предложение, от которого, к сожалению, мы должны отказаться, и обращаемся к ним с нашим ответным предложением. Передать канал в собственность тем, кто реально и совершенно независимо, без всякой помощи извне, своей самоотверженной борьбой привел эту компанию до сегодняшних дней, сохранил независимость, и сохранил для всей Грузии, народа свободное слово, и это произошло в той обстановке, когда против нас боролась вся властная машина всеми возможными методами. Мы глубоко убеждены, что удовлетворив это предложение, братья Караманашвили воспользуются исторической возможностью вписать свои имена золотыми буквами в истории грузинских СМИ и свободы выражения"- заявили журналисты канала.



По словам Ники Гварамия, такова позиция подавляющего большинства сотрудников "Рустави 2", людей, которые в течение всех этих лет строили эту компанию. Ника Гварамия отметил, что они ждут реакции на это предложение.



Напомним, сегодня братья Караманашвили обратились к сотрудникам "Рустави 2", и отметили, что готовы немедленно оформить договор о передаче доли телекомпании, который вступит силу после того, как арест снимут.

















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