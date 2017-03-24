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Микаэл Ботковели вернулся на должность секретаря патриарха
24.03.2017 15:38
Отец Микаэл Ботковели вернулся на должность секретаря патриарха.
Протоиерей Микаэл Ботковели в феврале покинул должность секретаря патриарха в знак протеста.
Причиной этого Ботковели назвал заявление, сделанное главой службы охраны патриарха Сосо Оханашвили, который обвинил секретаря патриарха во лжи.
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