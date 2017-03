Грузинский дизайнер Демна Гвасалия получит «Оскар» моды – американскую премию CFDA

24.03.2017 15:52 Стремительно набирающий популярность в международном мире моды дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия получит премию CFDA (The Council of Fashion Designers of America) или как его еще называют — «Оскар моды».



Награда вручается Советом модных дизайнеров Америки за достижения в области индустрии моды. Церемония награждения состоится в июне 2017 года в Нью-Йорке. Об этом решении сообщается на официальной странице дизайнера в фейсбуке.



«CFDA опубликовал информацию, что в этом году международную награду получит Демна. Выше награды CFDA в индустрии моды не существует. Эту награду в основном получают дизайнеры из столиц моды: британцы, французы, итальянцы. Демна войдет в историю как первый дизайнер из постсоветского пространства, который получит «Оскар моды»», — написано в сообщении.



Впервые церемонию вручения CFDA провели в 1984 году. С тех пор она проходит в Нью-Йорке ежегодно. Выбор победителя осуществляется путем голосования дизайнеров-членов CFDA, редакторов, стилистов и байеров.



Демна Гвасалия родился в городе Сухуми в 1981 году. Является выпускником Антверпенской королевской академии изящных искусств (Antwerp Royal Academy of fine arts). С 2009 года работал в Maison Margiela. В 2013 году Гвасалия перешел во французский дом моды Louis Vuitton.



В октябре 2016 года Демна Гвасалия стал креативным директором одного из старейших домов моды Balenciaga.



Демна сменил американского дизайнера Александра Вонга (Alexander Wang), проработавшему на должности креативного директора Balenciaga более двух лет.



Демна вместе с братом Гурамом также основал в Париже популярный бренд Vetements, работу в котором он не прекратил несмотря на активное сотрудничество с Balenciaga.



"Новости-Грузия"











