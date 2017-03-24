У парламента пройдет акция по теме дорожной безопасности

24.03.2017 17:32 Перед бывшим зданием парламента Грузии в Тбилиси при организации гражданского сектора пройдет акция в связи с вопросом дорожной безопасности. Она состоится 25 марта в 13:00 и будет реакцией на аварию на Аллее Агмашенебели, в результате которой погибла 11-летняя девочка.



Как сообщают организаторы акции, перед парламентом будут установлены баннеры и постеры на тему дорожной безопасности и гроб – для демонстрации того, что в Грузии ежегодно на дорогах гибнут 600 человек, более 9 000 человек получают травмы различной степени тяжести.



«Этой акцией мы призываем власти сделать дорожную безопасность в стране приоритетным вопросом и объявить нулевую толерантность в отношении агрессивных водителей. Согласно статистике МВД, примерно 25% водителей (250 тысяч человек) грубо нарушают правила дорожного движения, вторично оплачиваю штрафы, но продолжают оставаться действующими и опасными для общества. Для того, чтобы снизить криминал и число смертей на дорогах, необходимо своевременное реагирование властей», - заявляют организаторы акции.















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