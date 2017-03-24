Суд принял к рассмотрению по существу конституционный иск о налоговых льготах для Православной Церкви Грузии

24.03.2017 17:43 Конституционный суд принял к рассмотрению по существу конституционный иск о налоговых льготах, установленных для Православной Церкви Грузии. Об этом "Интерпрессньюс" сообщили в Конституционном суде.



Авторами конституционного иска являются ЮЛПП "Евангелистcкая-баптистская церковь Грузии", НПЮЛ "Церковь слова жизни Грузии", ЮЛПП "Церковь Христа", ЮЛПП "Церковь евангелистской веры Грузии", НПЮЛ "Транскавказский юнион церкви христиан-адвентистов седьмого дня", ЮЛПП "Апостольская администрация латинских католиков Кавказа", ЕПЮЛ "Союз грузинских мусульман", ЮЛПП "Церковь Святой Троицы", оппонентом является парламент Грузии.



Истцы обжаловали льготы, установленные налоговым кодексом Грузии для Православной Апостольской Церкви Грузии в отношении налога на прибыль, налога на имущество, и налога на добавочную стоимость.



"По утверждению истцов, налоговый кодекс Грузии устанавливает льготы только в отношении Православной Церкви, или в ее пользу, из-за чего спорные нормы устанавливают неравное отношение между равными по существу лицами, Православной Апостольской Автокефальной Церковью Грузии и другими религиозными организациями.



Конституционный суд принял к рассмотрению по существу конституционный иск за № 671 в той части искового требования, которая касается конституционности подпункта "б" части 2 статьи 168 Налогового кодекса Грузии об освобождении от налога добавочной стоимости за услугу, оказанную за строительство, реставрацию и роспись храмов и церквей по заказу патриархии по отношению к статье 14 Конституции Грузии.



Суд не принял в производство ту часть искового требования, которая касается освобождения Патриархии Грузии по Налоговому кодексу Грузии от налога на имущество, налога на прибыль, и налога добавочной стоимости в связи с поставкой предметов, которые используются патриархией Грузии только в религиозных целях. По пояснению суда, данная часть искового требования основана на неправильном восприятии спорной нормы стороной истца, и налицо основание для его непринятия к рассмотрению по существу, определенное по подпункту "а" статьи 18 и подпункту "е" пункта 1 статьи 16 закона Грузии "О конституционной практике".



Дело по существу рассмотрит первая коллегия Конституционного суда. Предметом спора является конституционность слов "по заказу патриархии Грузии" подпункта "б" части 2 статьи 168 Налогового кодекса Грузии в отношении статьи 14 Конституции Грузии"- говорится в информации, распространенной Конституционным судом.

















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