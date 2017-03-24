Передача контрольного пакета акций коллективу «Рустави 2» даст больше свободы и повысит доверие - НПО

24.03.2017 18:37 Представители неправительственного сектора и медиа эксперты прокомментировали ответное предложение команды вещательной компании "Рустави 2" владельцам телекомпании.



По заявлению руководителя "Фонда европейской инициативы - либеральная академия Тбилиси", Лаши Тугуши, передача контрольного пакета сотрудникам "Рустави 2" принесет телевидению больше доверия и независимости.



"Если контрольный пакет акций или доли телекомпании передадут коллективу, это вызовет ее независимость, больше свободы, ее репутация, ее влияние бесспорно будет больше, и доверие общества возрастет. Было очень много дискуссий, что есть какие-то влияния, есть рука, которая откуда-то правит и т.д. и в этом случае если это будет ваша собственность, эти вопросы будут сняты. На мой взгляд, будет очень хорошо, если это будет акционерное общество, и пакет будет у коллектива"- заявил Лаша Тугуши.



О значении предложения, и необходимости продолжения дискуссии говорит исполнительный директор неправительственной организации "Агентство гражданского развития".



"Тот процесс, что между владельцем и коллективом идет такого рода дискуссия, само по себе очень хорошо, но важно, чтобы стороны пришли к окончательной дискуссии, и это не закончилось только на этапе предложений. Думаю, предложение, сделанное коллективом, является интересным, и собственно прецедент, чтобы владельцем контрольного пакета такой рейтинговой телекомпании был сам коллектив. Причем в условиях, когда идут судебные процессы, о которых неправительственный сектор заявил, что они носят политический контекст"- заявил Звиад Девдариани.

















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