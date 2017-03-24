«Если бы я хотел сотрудничать с Иванишвили...» - гендиректор «Рустави 2»

24.03.2017 19:47 Генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия прокомментировал в социальных сетях ситуацию в связи с предложениями доли со стороны владельцев телекомпании и последовавшего встречного предложения со стороны сотрудников телекомпании.



Гварамия заявляет, что если бы хотел отжать что-либо у кого-либо, сделал бы так, чтобы никто ничего не узнал.



"Делаю единственное, и последнее заявление на эту тему: я сделал для "Рустави 2" все, что мог, и не мог. И я, и команда.



Если бы я хотел отжать что-либо у кого-либо, я бы сделал это так, чтобы никто ничего не узнал, и не стал сопротивляться.



Если бы я хотел сотрудничать с Иванишвили, я бы так взял сначала 5, а потом увеличенную 10 миллионную "ставку", и просто отошел в сторону, что никто бы меня не упрекнул, просто я бы "устал", и уехал вместе с семьей заграницу.



По последнему предложению, я бы внес заявление о банкротстве (что и на этот момент могу сделать без проблем), и "Рустави 2" "купил бы тот, кто надо" с публичного аукциона, а я бы получил свое. Это тоже было проще простого сделать.



Сейчас я не могу говорить о деталях и полном контексте (когда-нибудь наверное, все будет сказано), скажу только главное - ситуация такова, что независимую телекомпанию "Рустави 2" можно сохранить только в предложенной нами форме, в руках коллектива. Причем в такой конструкции, чтобы не продать ее ни Бидзине (первым делом), ни кому-либо другому, если все мы договоримся об этом (вероятность чего нулевая).



Что касается явно мессидж-боксовых "заводы рабочим"- мы не говорили о безвозмездной передаче. Просто, не нашли нужным вносить эти детали в заявление.



Спасибо, что смотрите нас"- пишет Гварамия в социальной сети.



Напомним, что владельцы компании предложили передать 40% акций коллективу телекомпании. Руководство "Рустави 2" сделало встречное предложение и предложило передать коллективу акции телекомпании "Сакартвело", которая владеет контрольным пакетом. Следует отметить, что и телекомпания "Сакартвело" принадлежит братьям Караманишвили, как и все остальные акции, кроме 9%.

















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