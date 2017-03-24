Владельцы «Рустави 2» сделали еще одно заявление по поводу передачи долей компании коллективу

24.03.2017 20:34 Владельцы 91% доли вещательной компании "Рустави 2" Гия и Леван Караманишвили распространили ответное заявление на предложение сотрудников "Рустави 2", и выразили готовность передать сотрудникам "Рустави 2" контрольный пакет акций ООО телекомпании "Сакартвело", 51%, являющейся со своей стороны владелицей контрольного пакета акций "Рустави 2".



Предлагаем заявление без изменений:



"Хотим отозваться на брифинг Ники Гварамия, который состоялся в ответ на наше вчерашнее заявление. Напомним обществу, что нашей инициативой была безвозмездная передача наших долей в телекомпании всему коллективу "Рустави 2". Мы удивлены, что в ответ на это предложение получили некий ультиматум, передать не предложенные 40%, а контрольный пакет телекомпании, и то, видимо, только одной части коллектива. Наша вчерашняя инициатива не фикция, как было сказано на брифинге, а реальный путь к тому, чтобы все сотрудники заслуженно получили конкретную финансовую пользу, как только телекомпания выйдет на прибыль, для чего существуют все предпосылки после прекращения преследования телекомпании со стороны Иванишвили.



Непонятно, что подразумевал генеральный директор, когда говорил о том, что наше предложение "практически не меняет положение дел". Об изменении чего идет разговор? Мы никогда не вмешивались в редакционную политику телекомпании, которую всегда определяли сам менеджмент и журналисты. Так это будет и в будущем.



Не хотим утомлять общество и наш коллектив юридическими нюансами. Если разговор идет о надежности нашей инициативы, для того, чтобы развеять беспочвенные подозрения мы подтверждаем, что готовы передать коллективу 51% в телекомпании "Сакартвело", которая со своей стороны является собственником 51% "Рустави 2". Это означает, что управление телекомпании полностью перейдет в руки коллектива.



Предлагаем закончить этим публичную дискуссию на эту тему, и перейти в деловой режим консультаций, как было предложено в нашем первом заявлении, чтобы открыто и справедливо распределить доли представителям команды".















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