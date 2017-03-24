Главная прокуратура просит суд отложить на месяц досудебное заседание по делу протоиерея Мамаладзе

24.03.2017 21:31 Главная прокуратура Грузии приняла решение о продлении срока досудебного заседания по делу обвиняемого Георгия Мамаладзе.



Прокуратура заявляет, что «с целью проведения полноценного и объективного расследования по данному делу, интенсивно продолжатся следствие, назначены разного рода экспертизы, в том числе: биологическая, химическая, медицинская, токсикологическая, хабитоскопическая, фоноскопическая и компьютерная экспертизы, которые ввиду сложности и большого объема на данном этапе не завершены».



«Кроме того, после завершения перечисленных экспертиз и получения соответствующего заключения, по делу нужно провести ряд встречных и необходимых следственных и процессуальных действий. По делу также требуется допросить ряд свидетелей.



С учетом того, что определенного судом срока для проведения по делу этих и других необходимых следственных/процессуальных действий недостаточно, прокуратурой Грузии было принято решение продлить на разумный срок - один месяц, период следствия по делу Георгия Мамалазе и, соответственно, досудебного заседания.



С учетом всего вышесказанного, 24 марта 2017 года прокуратура Грузии обращается к Тбилисскому городскому суду с ходатайством о продлении срока досудебного заседания по делу», - сообщили в прокуратуре.



Досудебное заседание по делу задержанного протоиерея должно было состояться до 5 апреля. Соответственно, если суд удовлетворит ходатайство прокуратуры, заседание будет отложено до 5 мая.















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