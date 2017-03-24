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25 марта - день восстановления автокефалии Грузинской Православной Церкви


24.03.2017   22:24
25 марта в Грузии отмечается день восстановления автокефалии Грузинской Православной Церкви. Как сообщают в патриархии, в связи со 100-летним юбилеем восстановления автокефалии Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси и Митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Илья II, вместе с архиереями и духовными лицами завтра в 10:00 начнет божественную литургию в кафедральном соборе Светицховели.

Грузинская Церковь приобрела автокефалию от Антиохской церкви в 457 году, Российская империя упразднила ее в 1811 году. После этого Российский синод руководил Грузинской Православной Церковью с помощью экзархатов.

Грузинская Церковь вернула автокефалию 25 марта 1917 году, независимость которой признали все православные церкви, хотя это не было письменно заверено.

Вместе с тем Российская Православная Церковь признала автокефалию Грузинской Церкви лишь в 1943 году. Благодаря непосредственным усилиям патриарха Грузии Илии II, Вселенская патриархия официально признала автокефалию Грузинской Православной Церкви 4 марта 1990 года.






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