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В Грузии отмечают столетие автокефалии Грузинской Православной церкви


25.03.2017   12:52
Грузинская православная церковь 25 марта отметит День восстановления автокефалии.

В связи с этим Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй завтра в кафедральном соборе Светицховели проведет праздничное богослужение. Божественная литургия начнется в 10:00.

Кроме этого, по случаю юбилея восстановления автокефалии Грузинской церкви в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили запланированы различные мероприятия.

Уже открылась выставка «Автокефалия 100», на которой представлены уникальные церковные издания и рукописи из музея и библиотеки университета. Работы отличаются не только своим историческим значением, но и высокохудожественной полиграфией и каллиграфией.

Гости выставки могут ознакомиться с частью коллекции книг первого Католикоса-Патриарха Грузии Кириона II, а также узнать о важнейших этапах развития книжного дела в Грузии.

На выставке также представлены фотографии духовных лиц, которые принимали участие в восстановлении автокефалии (Кириона II, Калистрате Цинцадзе, Амброси Хелая и других). Для посетителей особенно интересными будут те уникальные архивные рукописи, которые документально отражают сложный процесс восстановления автокефалии ГПЦ.

Столетию восстановления автокефалии также посвящена и научная конференция, которая проходит в здании парламента.

С приветственным словом выступили: глава Грузинской Православной церкви Илия Второй, президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Параллельно в выставочном зале парламентской библиотеки открылась выставка, где представлены артефакты, посвященные этой юбилейной дате, в том числе уникальные рукописные и первопечатные издания.

Кроме представителей высшей законодательной и исполнительной власти, дипломатического корпуса, членов Священного Синода ГПЦ, в конференции принимают участие представители различных конфессий, действующих в Грузии.

По окончании конференции его участников благословит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

Грузинская церковь приобрела автокефалию от Антиохской церкви в 457 году, Российская империя упразднила ее в 1811 году. После этого Российский синод руководил Грузинской Православной церковью с помощью экзархатов.

Грузинская церковь вернула автокефалию 25 марта 1917 году, независимость которой признали все православные церкви, хотя это не было письменно заверено.

Вместе с тем Российская Православная церковь признала автокефалию Грузинской церкви лишь в 1943 году. Благодаря непосредственным усилиям патриарха Грузии Илии II, Вселенская патриархия официально признала автокефалию Грузинской Православной церкви 4 марта 1990 года.






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