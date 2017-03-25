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В Грузии отмечают столетие автокефалии Грузинской Православной церкви
25.03.2017 12:52
Грузинская православная церковь 25 марта отметит День восстановления автокефалии.
В связи с этим Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй завтра в кафедральном соборе Светицховели проведет праздничное богослужение. Божественная литургия начнется в 10:00.
Кроме этого, по случаю юбилея восстановления автокефалии Грузинской церкви в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили запланированы различные мероприятия.
Уже открылась выставка «Автокефалия 100», на которой представлены уникальные церковные издания и рукописи из музея и библиотеки университета. Работы отличаются не только своим историческим значением, но и высокохудожественной полиграфией и каллиграфией.
Гости выставки могут ознакомиться с частью коллекции книг первого Католикоса-Патриарха Грузии Кириона II, а также узнать о важнейших этапах развития книжного дела в Грузии.
На выставке также представлены фотографии духовных лиц, которые принимали участие в восстановлении автокефалии (Кириона II, Калистрате Цинцадзе, Амброси Хелая и других). Для посетителей особенно интересными будут те уникальные архивные рукописи, которые документально отражают сложный процесс восстановления автокефалии ГПЦ.
Столетию восстановления автокефалии также посвящена и научная конференция, которая проходит в здании парламента.
С приветственным словом выступили: глава Грузинской Православной церкви Илия Второй, президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Параллельно в выставочном зале парламентской библиотеки открылась выставка, где представлены артефакты, посвященные этой юбилейной дате, в том числе уникальные рукописные и первопечатные издания.
Кроме представителей высшей законодательной и исполнительной власти, дипломатического корпуса, членов Священного Синода ГПЦ, в конференции принимают участие представители различных конфессий, действующих в Грузии.
По окончании конференции его участников благословит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
Грузинская церковь приобрела автокефалию от Антиохской церкви в 457 году, Российская империя упразднила ее в 1811 году. После этого Российский синод руководил Грузинской Православной церковью с помощью экзархатов.
Грузинская церковь вернула автокефалию 25 марта 1917 году, независимость которой признали все православные церкви, хотя это не было письменно заверено.
Вместе с тем Российская Православная церковь признала автокефалию Грузинской церкви лишь в 1943 году. Благодаря непосредственным усилиям патриарха Грузии Илии II, Вселенская патриархия официально признала автокефалию Грузинской Православной церкви 4 марта 1990 года.
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