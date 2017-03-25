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В Тбилиси прошла акция «За безопасность дорожного движения»


25.03.2017   16:35
Участники акции «За безопасность дорожного движения» принесли гробы к зданию парламента в Тбилиси. Таким образом общественность надеется привлечь внимание властей Грузии к проблеме высокой смертности на дорогах страны.

Сегодняшний митинг стал реакцией на страшную аварию на Аллее Агмашенебели, в результате которой 22 марта погибла 11-летняя девочка.

Люди пришли на акцию с плакатами и баннерами, на которых были размещены слоганы: «Позаботься о безопасности детей на дорогах», «Замедли движение», «Смертность выросла на 44%» и другие.

Акцию организовала неправительственная организация «Альянс за безопасные дороги».

В «Альянсе» напоминают, что ежегодно в Грузии до 600 человек погибают в результате дорожно-транспортных происшествий, а до 9 тысяч человек получают различные травмы и увечья. Организация требует от властей сделать обеспечение безопасности дорожного движения приоритетным вопросом и объявить нулевую толерантность в отношении агрессивных водителей.






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