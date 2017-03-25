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В Западной Грузии спасатели обнаружили тело восьмилетнего мальчика в реке
25.03.2017 16:48
После месяца поисков в городе Сенаки спасатели обнаружили в реке Техура тело восьмилетнего Никуши Габечава.
Семье погибшего ребенка уже сообщили об обнаружении тела.
В настоящее время на месте мобилизованы правоохранительные органы. После того, как тело мальчика достанут из реки, его отправят в в Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули в Кутаиси.
Мальчик страдал врожденным пороком сердца. Его мать вместе со старшим ребенком работают в Турции, а Никуша жил с отцом в Сенаки в съемной квартире. Семья Габечава очень нуждается и периодически зарабатывает на жизнь сбором металлолома. Мальчик помогал взрослым в этом деле.
Никуша Габечава потерялся 23 февраля. Согласно распространенной информации, ребенок упал в реку, когда собирал металлолом.
По заявлению министерства внутренних дел, в это же время около реки находился еще один человек, который в настоящее время задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье 129 УК Грузии, что подразумевает «неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни положении, необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи, если она могла быть оказана виновным без создания серьезной опасности для себя или других лиц, а равно несообщение соответствующим учреждениям или лицам о необходимости оказания помощи».
Статья предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.
"Новости-Грузия"
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