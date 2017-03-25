Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Во дворе Светицховели было сделано историческое фото грузинского патриарха, духовных лиц и прихожан


25.03.2017   18:22
Во дворе кафедрального собора Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II сфотографировался вместе с духовными лицами и прихожанами.

Вместе с патриархом на историческом фото запечатлены до 30-ти высших духовных лиц.

После завершения службы собравшимся в храме сообщили о желании патриарха сфотографироваться сегодня во дворе Светицховенли вместе с духовными лицами и прихожанами, так, как это было сделано в день восстановления автокефалии в 1917 году. Тогдашние духовные лица сделали исторический, памятный снимок. По желанию и с благословения патриарха, историческое фото было сделано и через 100 лет.










Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В «Глобальном индексе голода» Грузия занимает 16- место из 118 стран
Инфраструктурные проекты и зарплаты - проблема остается
Приоритеты программы ларизации кредитов были неправильными
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украина осудила «выборы» в Абхазии и референдум в Цхинвальском регионе Грузии
Секретарь Совбеза Грузии: Россия занимается милитаризацией Абхазии
На заседании СНБ Грузии обсудили вопросы, связанные с НАТО и Абхазией
Австралия не признает выборы в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии
Цихелашвили: Программа гепатита С стала более доступной для проживающих на оккупированной территории
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
БТК будет присоединена к железной дороге, которую проложат от Черного моря - Ахмет Арслан
Азербайджанские села обеспечат модульными школами
Маргвелашвили: Восстановление автокефалии ГПЦ является предпосылкой восстановления независимости Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна