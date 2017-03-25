Во дворе Светицховели было сделано историческое фото грузинского патриарха, духовных лиц и прихожан

25.03.2017 18:22



Вместе с патриархом на историческом фото запечатлены до 30-ти высших духовных лиц.



После завершения службы собравшимся в храме сообщили о желании патриарха сфотографироваться сегодня во дворе Светицховенли вместе с духовными лицами и прихожанами, так, как это было сделано в день восстановления автокефалии в 1917 году. Тогдашние духовные лица сделали исторический, памятный снимок. По желанию и с благословения патриарха, историческое фото было сделано и через 100 лет.











Во дворе кафедрального собора Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II сфотографировался вместе с духовными лицами и прихожанами.Вместе с патриархом на историческом фото запечатлены до 30-ти высших духовных лиц.После завершения службы собравшимся в храме сообщили о желании патриарха сфотографироваться сегодня во дворе Светицховенли вместе с духовными лицами и прихожанами, так, как это было сделано в день восстановления автокефалии в 1917 году. Тогдашние духовные лица сделали исторический, памятный снимок. По желанию и с благословения патриарха, историческое фото было сделано и через 100 лет.











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