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Во дворе Светицховели было сделано историческое фото грузинского патриарха, духовных лиц и прихожан
25.03.2017 18:22
Во дворе кафедрального собора Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II сфотографировался вместе с духовными лицами и прихожанами.
Вместе с патриархом на историческом фото запечатлены до 30-ти высших духовных лиц.
После завершения службы собравшимся в храме сообщили о желании патриарха сфотографироваться сегодня во дворе Светицховенли вместе с духовными лицами и прихожанами, так, как это было сделано в день восстановления автокефалии в 1917 году. Тогдашние духовные лица сделали исторический, памятный снимок. По желанию и с благословения патриарха, историческое фото было сделано и через 100 лет.
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