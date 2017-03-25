Илия II: Есть исторические даты, которые превосходят свое значение, такой сверхдатой является автокефалия

25.03.2017 19:42 Есть исторические даты, которые превосходят свое значение, такой сверхдатой является автокефалия Грузинской Церкви, - об этом заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский, Святейший и Блаженнейший Илия II в патриаршем храме Светицховели, где совершил торжественную службу в связи со 100-летием автокефалии Грузинской Православной Церкви.



«Есть исторические события, исторические даты, которые превосходят свое значение; превосходят как историческое событие. Вот такой сверхдатой является автокефалия Грузинской Православной Церкви. Грузинская Церковь получила автокефалию в 5-м веке. Большая заслуга этого принадлежит царю Вахтангу Горгасали, когда с благословения Иерусалимского патриарха был провозглашен первый Католикос Петр. Чем бы была Грузия, если бы у нас не было автокефалии?! Очень трудно представить, однако благодаря милости и воле Божией Грузия установилась автокефалия. Храмы, которые были построены, книги, которые были написаны, культура, которая была создана на христианской почве – все это результат автокефалии и я поздравляю вас с восстановлением автокефалии. Она была упразднена и восстановлена 100 лет назад. Мы преклоняем голову перед Кирионом, Леонидом, Калистратом, Антоном Гиоргадзе и другими, благодаря большому труду которых была восстановлена автокефалия», - заявил патриарх.



По словам Святейшего, он отслужит панихиду по всем предкам, которые трудились ради «народа, страны и церкви».



25 марта - день восстановления автокефалии Грузинской Православной Церкви.















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