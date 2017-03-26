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26-27 марта в Тбилиси отметят визовую либерализацию


26.03.2017   12:46
26-27 марта в Тбилиси отпразднуют задействование визовой либерализации с ЕС. Как сообщает мэрия Тбилиси, сегодня обновленный пешеходный участок пр. Агмашенебели будет украшен тематической декорацией.

В течение целого дня гостям «Европейской улицы» шеф-повара Кулинарной Академии будут предлагать со специально устроенных прилавков как грузинские, так и европейские блюда. С 12:00 в непрерывном режиме будут играть грузинские диджеи: Nika J, Tomma, Bacho, Cobert, Gacha Bakradze, Luna989, Misho Urushadze и другие. Под открытым небом будут обустроены два детских пространства, где детям будут предлагаться тематические игры, в частности, они научатся укладывать чемоданы для путешествия, также им будет предоставлена информация о пересечении государственной границы. С 15:00 начнется народный проект «Дирижируй нами», также будет представлена кукольная опера «Севильский цирюльник». В 18:00 выступит грузинская группа The Black Marrows, в конце дня же пройдет концерт, на котором будет звучать известная всем европейская музыка.

27 марта же на площади Европы в связи с днем задействования безвизового режима будет устроена световая инсталляция флагов Грузии и ЕС, а также пройдет грандиозный гала-концерт. В концерте примут участие как сольные исполнители, так и бенды, а также оркестр под руководством Давида Мазанашвили и оперные исполнительницы. Концерт на площади Европы начнется в 21:00. Он продлится 2 часа и завершится праздничным фейерверком.






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