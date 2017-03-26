|
26-27 марта в Тбилиси отметят визовую либерализацию
26.03.2017 12:46
26-27 марта в Тбилиси отпразднуют задействование визовой либерализации с ЕС. Как сообщает мэрия Тбилиси, сегодня обновленный пешеходный участок пр. Агмашенебели будет украшен тематической декорацией.
В течение целого дня гостям «Европейской улицы» шеф-повара Кулинарной Академии будут предлагать со специально устроенных прилавков как грузинские, так и европейские блюда. С 12:00 в непрерывном режиме будут играть грузинские диджеи: Nika J, Tomma, Bacho, Cobert, Gacha Bakradze, Luna989, Misho Urushadze и другие. Под открытым небом будут обустроены два детских пространства, где детям будут предлагаться тематические игры, в частности, они научатся укладывать чемоданы для путешествия, также им будет предоставлена информация о пересечении государственной границы. С 15:00 начнется народный проект «Дирижируй нами», также будет представлена кукольная опера «Севильский цирюльник». В 18:00 выступит грузинская группа The Black Marrows, в конце дня же пройдет концерт, на котором будет звучать известная всем европейская музыка.
27 марта же на площади Европы в связи с днем задействования безвизового режима будет устроена световая инсталляция флагов Грузии и ЕС, а также пройдет грандиозный гала-концерт. В концерте примут участие как сольные исполнители, так и бенды, а также оркестр под руководством Давида Мазанашвили и оперные исполнительницы. Концерт на площади Европы начнется в 21:00. Он продлится 2 часа и завершится праздничным фейерверком.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна