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На акции в Москве задержали более 130 человек
26.03.2017 18:58
В Москве задержали более 130 участников несанкционированной акции против коррупции, сообщает tvrain.ru.
По информации СМИ, полицейские начали применять дубинки к участникам акции, а также, предположительно, перечный газ. В ходе выступления уже задержали одного из лидеров российской оппозиции, организатора акции Алексея Навального.
Акции против коррупции также прошли во многих городах России. Некоторые участники несанкционированных акций во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Екатеринбурге и других городах были задержаны.
Поводом для проведения митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В нем рассказывается, что премьер-министр Дмитрий Медведев связан с несколькими дорогими объектами недвижимости - усадьбами, яхтами и виноградниками.
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