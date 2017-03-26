Владельцы «Рустави 2» не намерены отдавать долю компании-посреднику

26.03.2017 21:58 Владельцы 91% доли «Рустави 2» братья Леван и Гия Караманишвили с завтрашнего дня начинают консультации с коллективом телекомпании, - об этом Леван Караманишвили пишет на своей странице в сети «Фейсбук».



Он заявляет, что в переговорах по вопросу передачи долей «участие какого-либо ООО –посредника не рассматривается» и консультации пройдут непосредственно с сотрудниками.



«К сожалению, наше вчерашнее заявление, которое было распространено в 15:25, практически не освещалось... Это на фоне того, что созванному генеральным директором совещанию в эфире было уделено столько времени. Если бы наше заявление осветили, общество и наши коллеги избежали бы многих неловкостей (в первую очередь, в контексте вышеупомянутого совещания). Поэтому вновь, без изменений распространяем наше вчерашнее заявление (в котором подчеркивается, что участие какого-либо ООО - посредника не рассматривается) и с завтрашнего дня мы переходим в режим прямых консультаций с коллективом», - отмечается в заявлении Левана Караманишвили.



Заявление братьев Караманишвили от 25 марта: «Хотим отозваться на брифинг Ники Гварамия, который состоялся в ответ на наше вчерашнее заявление. Напомним обществу, что нашей инициативой была безвозмездная передача наших долей в телекомпании всему коллективу «Рустави 2». Мы удивлены, что в ответ на это предложение получили своего рода ультиматум, передать не предложенные 40%, а контрольный пакет телекомпании, и то, видимо, только одной части коллектива. Наша вчерашняя инициатива это не фикция, как было сказано на брифинге, а реальный путь к тому, чтобы все сотрудники заслуженно получили конкретную финансовую выгоду, как только телекомпания выйдет на прибыль, для чего существуют все предпосылки после прекращения преследования телекомпании со стороны Иванишвили. Непонятно, что подразумевал генеральный директор, когда говорил о том, что наше предложение «практически не меняет положение дел». Об изменении чего идет речь? Мы никогда не вмешивались в редакционную политику телекомпании, которую всегда определяли сам менеджмент и журналисты. Так это будет и в будущем. Не хотим утомлять общество и наш коллектив юридическими нюансами. Если речь идет о надежности нашей инициативы, чтобы развеять безосновательные подозрения, подтверждаем, что готовы передать коллективу 51% в телекомпании «Сакартвело», которая со своей стороны является собственником 51% «Рустави 2». Это означает, что управление телекомпании полностью перейдет в руки коллектива. Предлагаем закончить на этом публичную дискуссию по этой теме, и перейти в деловой режим консультаций, как было предложено в нашем первом заявлении, чтобы открыто и справедливо распределить доли представителям команды».















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