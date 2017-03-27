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В Батуми начинается XI международный джаз-фестиваль


27.03.2017   11:00
27-30 июля в Батуми, на черноморском побережье состоится самый грандиозный, XI по ряду джаз-фестиваль Черного моря, в котором традиционно примут участие известные в мире исполнители.

Концерты будут проводиться каждый вечер в течение четырех дней в теннисном клубе Батуми.

В джаз-фестивале участвуют музыканты: JAMIROQUAI, JOSS STONE, DE LA SOUL, CORY HENRY AND THE APOSTLES, MF ROBOTS. Фестиваль откроет концерт CORY HENRY AND THE APOSTLES.

27 июля, 11:90 – клуб TAKE 5 - CORY HENRY AND THE APOSTLES
28 июля, 11:90 – батумский теннисный клуб - JAMIROQUAI
29 июля, 11:90 – батумский теннисный клуб - DE LA SOUL
30 июля, 11:90 – батумский теннисный клуб - JOSS STONE; клуб TAKE 5- MF ROBOTS

Фестиваль представляет "ТБС статус", персональная банковская услуга "ТБС банка", поддерживает Министерство культуры и охраны памятников. Организует фестиваль компания "Eastern Promotions".

Продажа билетов началась сегодня, 27 марта, с 09:00 часов утра на онлайн веб-странице www.tkt.ge. Во время покупки билетов по "ТБС статус" и прайм картам действует эксклюзивная цена.

В то же время в текущем году впервые "ТБС страхование" предлагает инновационный сервис страхования билетов. Приобрести страховку можно во время онлайн покупки билетов. В случае если по какой-то причине вы не сможете поехать на джаз-фестиваль, за неделю раньше "ТБС страхование" возместит вам 100% стоимости билета.







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