В Батуми начинается XI международный джаз-фестиваль

27.03.2017 11:00 27-30 июля в Батуми, на черноморском побережье состоится самый грандиозный, XI по ряду джаз-фестиваль Черного моря, в котором традиционно примут участие известные в мире исполнители.



Концерты будут проводиться каждый вечер в течение четырех дней в теннисном клубе Батуми.



В джаз-фестивале участвуют музыканты: JAMIROQUAI, JOSS STONE, DE LA SOUL, CORY HENRY AND THE APOSTLES, MF ROBOTS. Фестиваль откроет концерт CORY HENRY AND THE APOSTLES.



27 июля, 11:90 – клуб TAKE 5 - CORY HENRY AND THE APOSTLES

28 июля, 11:90 – батумский теннисный клуб - JAMIROQUAI

29 июля, 11:90 – батумский теннисный клуб - DE LA SOUL

30 июля, 11:90 – батумский теннисный клуб - JOSS STONE; клуб TAKE 5- MF ROBOTS



Фестиваль представляет "ТБС статус", персональная банковская услуга "ТБС банка", поддерживает Министерство культуры и охраны памятников. Организует фестиваль компания "Eastern Promotions".



Продажа билетов началась сегодня, 27 марта, с 09:00 часов утра на онлайн веб-странице www.tkt.ge. Во время покупки билетов по "ТБС статус" и прайм картам действует эксклюзивная цена.



В то же время в текущем году впервые "ТБС страхование" предлагает инновационный сервис страхования билетов. Приобрести страховку можно во время онлайн покупки билетов. В случае если по какой-то причине вы не сможете поехать на джаз-фестиваль, за неделю раньше "ТБС страхование" возместит вам 100% стоимости билета.

















