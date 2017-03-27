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Суд обсудит ходатайство прокуратуры о переносе заседания по делу представителя Патриархии Грузии
27.03.2017 12:53
Адвокаты протоиерея Георгия Мамамладзе, задержанного по т. н. делу о цианиде, требуют изменения меры пресечения подзащитному и его освобождения.
В связи с этим в Тбилисском Городском суде сегодня предположительно состоится судебное заседание.
Кроме этого, суд должен рассмотреть и ходатайство Главпрокуратуры о перенесении на месяц срока проведения досудебного заседания по делу Мамададзе, которое было назначено на 5 апреля.
Следственное ведомство уже обратилось к суду с ходатайством приостановить производство по делу. По словам прокурора Джарджи Циклаури, следователи используют дополнительное время для еще более детального расследования дела, вызвавшего чрезвычайный интерес общественности.
Следственная коллегия и коллегия по досудебным заседаниям Тбилисского городского суда 23 марта без устного слушания обсудила и не удовлетворила ходатайство стороны защиты о допросе в суде лиц высокой иерархии Патриархии Грузии. Причиной этого решения было названо игнорирование в ходатайстве существенных процессуальных норм.
Напомним, что протоиерей Мамаладзе был арестован в Тбилисском аэропорту 10 февраля, когда он направлялся в Берлин, в клинику, где проходил лечение Католикос-Патриарх Всея Грузии Илья Второй и находилось его ближайшее окружение.
Прокуратура утверждает, что в багаже Мамаладзе был обнаружен цианид, с помощью которого он намеревался отравить «высокопоставленного представителя Патриархии».
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