За матчем сборных Грузии и Латвии будут наблюдать президенты двух стран

27.03.2017 15:43



Эта спарринг-встреча пройдет во вторник на "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе, вмещающем 55 тысяч зрителей. Президент Латвии Раймондс Вейонис прибудет в Тбилиси 27 марта во второй половине дня. Как сообщило Общественное ТВ Грузии, он примет здесь участие в мероприятиях, посвященных задействованию с 28 марта Евросоюзом безвизового режима передвижения граждан Грузии в страны Шенгенской зоны.В рамках трехдневного визита в Тбилиси Вейонис проведет встречи с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили,председателем парламента Ираклием Кобахидзе. В Тбилиси Р. С высшими должностными лицами Грузии президент Латвии обсудит вопросы сотрудничества двух стран.



На предстоящем 28 марта в Тбилиси на "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе матче Грузия-Латвия вряд ли будет много зрителей:24 марта сборная Грузии, показав хорошую игру в первом тайме матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Сербии и ведя в счете 1:0,проиграла эту встречу со счетом 1:3 и реально потеряла все шансы на выход в финальную часть ЧМ-2018. Сборная Грузии в 5 матчах турнира две встречи сыграла вничью ( в гостях 1:1 с Уэльсом и дома 1:1 с Молдавией), проиграв в гостях Ирландии (0:1), дома Австрии (1:2) и Сербии. В последние дни грузинская пресса подвергла резкой критике работе главного тренера сборной страны Владимира Вайса (Словакия), часть журналистов и специалистов ставит вопрос об его досрочной отставке (Вайс стал главным тренером сборной Грузии в марте прошлого года, срок его контракта истекает в ноябре текущего года) , другие считают, что несмотря не неудачи, он должен остаться на посту. Грузинские СМИ, многие специалисты и поклонники резко критикуют игру ряда футболистов сборной Грузии.



Тенгиз Пачкория, для



За предстоящим 28 марта вечером в Тбилиси матчем национальных футбольных сборных Грузии и Латвии будет наблюдать президент Латвии Раймондс Вейонис и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.Эта спарринг-встреча пройдет во вторник на "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе, вмещающем 55 тысяч зрителей. Президент Латвии Раймондс Вейонис прибудет в Тбилиси 27 марта во второй половине дня. Как сообщило Общественное ТВ Грузии, он примет здесь участие в мероприятиях, посвященных задействованию с 28 марта Евросоюзом безвизового режима передвижения граждан Грузии в страны Шенгенской зоны.В рамках трехдневного визита в Тбилиси Вейонис проведет встречи с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили,председателем парламента Ираклием Кобахидзе. В Тбилиси Р. С высшими должностными лицами Грузии президент Латвии обсудит вопросы сотрудничества двух стран.На предстоящем 28 марта в Тбилиси на "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе матче Грузия-Латвия вряд ли будет много зрителей:24 марта сборная Грузии, показав хорошую игру в первом тайме матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Сербии и ведя в счете 1:0,проиграла эту встречу со счетом 1:3 и реально потеряла все шансы на выход в финальную часть ЧМ-2018. Сборная Грузии в 5 матчах турнира две встречи сыграла вничью ( в гостях 1:1 с Уэльсом и дома 1:1 с Молдавией), проиграв в гостях Ирландии (0:1), дома Австрии (1:2) и Сербии. В последние дни грузинская пресса подвергла резкой критике работе главного тренера сборной страны Владимира Вайса (Словакия), часть журналистов и специалистов ставит вопрос об его досрочной отставке (Вайс стал главным тренером сборной Грузии в марте прошлого года, срок его контракта истекает в ноябре текущего года) , другие считают, что несмотря не неудачи, он должен остаться на посту. Грузинские СМИ, многие специалисты и поклонники резко критикуют игру ряда футболистов сборной Грузии.Тенгиз Пачкория, для Грузия Online











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