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В Тбилиси пройдет выставка «Рукописи в библиотеках Чехии»


27.03.2017   17:49
28 марта в 18:00 часов Национальный центр рукописей Грузии имени Корнелия Кекелидзе и посольство Чехии организуют выставку "Рукописи в библиотеках Чехии".

Мероприятие преследует целью ознакомить общество с уникальными рукописями, хранящимися в Чехии, и их историей. Кроме того, увидеть разницу и аналогии в рукописной культуре средневековой Грузии и Европы.

На выставке будут представлены наглядные образцы культуры чешского народа, фотокопии средневековых рукописей, хранящихся в библиотеках Чехии, уникально оформленные рукописи, рассказывающие о прошлом.

На выставке также будут представлены муляжи (копии) грузинских рукописей, хранящихся в Национальном центре рукописей. Из средневекового периода будут представлены рукописи разного жанра и тематики: библейские, литургические, исторические, астрологические и т.д.

Торжественный прием и открытие выставки состоится в новом здании Центра рукописи (по улице Леонидзе №3).







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