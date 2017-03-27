В Тбилиси пройдет выставка «Рукописи в библиотеках Чехии»

27.03.2017 17:49 28 марта в 18:00 часов Национальный центр рукописей Грузии имени Корнелия Кекелидзе и посольство Чехии организуют выставку "Рукописи в библиотеках Чехии".



Мероприятие преследует целью ознакомить общество с уникальными рукописями, хранящимися в Чехии, и их историей. Кроме того, увидеть разницу и аналогии в рукописной культуре средневековой Грузии и Европы.



На выставке будут представлены наглядные образцы культуры чешского народа, фотокопии средневековых рукописей, хранящихся в библиотеках Чехии, уникально оформленные рукописи, рассказывающие о прошлом.



На выставке также будут представлены муляжи (копии) грузинских рукописей, хранящихся в Национальном центре рукописей. Из средневекового периода будут представлены рукописи разного жанра и тематики: библейские, литургические, исторические, астрологические и т.д.



Торжественный прием и открытие выставки состоится в новом здании Центра рукописи (по улице Леонидзе №3).

















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