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Тбилисский суд осудил женщину за жестокое убийство в Турции


27.03.2017   20:07
Тбилисский суд отправил в тюрьму на 17 лет гражданку Грузии, жительницу Марнеули Азаду Омарову, которую присяжные признали виновной в убийстве трех человек в Турции. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.

Азаду Омарову и еще двух обвиняемых — Вугара Гулиева и Эльнура Антесова прокуратура Грузии арестовала в июле 2016 года по обвинению в жестоком убийстве, совершенном в конце января 2016 года в турецком городе Дюздже.

Среди убитых оказались граждане Грузии Эмма Шарипова и ее внук Сагиб Гасанов, а также гражданка Турции Эльназ Шарипова. Они работали в Турции и помогали деньгами своей семье, которая проживает в грузинском городе Марнеули.

Следствие установило, что в начале января 2016 года Азаде Омарова из Марнеули отправилась к знакомым в Турцию под предлогом погостить. Позже, 26 января в Турцию отправился и Эльнур Антесов, который дружил с Омаровой. От нее Антесов и узнал о местонахождении будущих жертв.

По прибытии в Турцию, Антесов отправился в Стамбул, где встретился со своим другом Вугаром Гулиевым. Оттуда они вместе поехали в Дюздже и втроем явились в дом, где жили Шариповы и Гасанов. Спящая Эльназ Шарипова была задушена, а Сагибу Гасанову и Эмме Шариповой перерезали горло. Злоумышленники похитили из дома деньги, персональные компьютеры, мобильные телефоны и другие вещи, после чего скрылись с места преступления.

На следующий день после убийства, 29 января, обвиняемые вернулись в Грузию через КПП «Сарпи» (грузино-турецкая граница). В этот же день турецкая полиция обнаружила тела убитых.

Им предъявили обвинение по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах с целью скрыть другое преступление или облегчить его, совершение двух или более лиц, совершенное группой лиц из корыстных побуждений или по найму» УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 16 до 20 лет, либо бессрочным заключением.

В прокуратуре Грузии отметили, что соучастники Азаде Омаровой признались в содеянном, но из-за того, что отказались от суда присяжных, их дело все еще рассматривает судья Тбилисского суда.

"Новости-Грузия"





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