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В «семейном чемпионате» Грузии по стрельбе из лука победила дочь
28.03.2017 11:25
На чемпионате Грузии по стрельбе из лука среди женщин в Батуми родная дочь победила собственную мать - олимпийскую чемпионку.
Победительницей стала Тико Путкарадзе, которая в финале со счетом 6:5 обыграла собственную мать – Хатуну Нариманидзе.
Отметим, что главным тренером сборной Грузии по стрельбе из лука является Тамаз Путкарадзе – супруг Хатуны, и, соответственно отец Тико.
Хатуна Нариманидзе является участницей четырех Олимпиад: в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016). На Играх в Китае Нариманидзе заняла в итоговом протоколе девятое место.
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