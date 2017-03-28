В «семейном чемпионате» Грузии по стрельбе из лука победила дочь

28.03.2017 11:25 На чемпионате Грузии по стрельбе из лука среди женщин в Батуми родная дочь победила собственную мать - олимпийскую чемпионку.



Победительницей стала Тико Путкарадзе, которая в финале со счетом 6:5 обыграла собственную мать – Хатуну Нариманидзе.



Отметим, что главным тренером сборной Грузии по стрельбе из лука является Тамаз Путкарадзе – супруг Хатуны, и, соответственно отец Тико.



Хатуна Нариманидзе является участницей четырех Олимпиад: в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016). На Играх в Китае Нариманидзе заняла в итоговом протоколе девятое место.















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