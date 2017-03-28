Тбилисский суд перенес на месяц назначение досудебного заседания по делу диакона Мамаладзе

28.03.2017 12:45 Тбилисский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении на один месяц срока назначения первого судебного заседания по делу задержанного диакона Георгия Мамаладзе, обвиняемого в попытке совершения убийства.



Сегодня же суд рассмотрит вопрос о продлении двухмесячного предварительного заключения Г.Мамаладзе.



Прокуратура мотивировала свое ходатайство необходимостью проведения дополнительных следственнных действий по данному делу.



Как сообщалось, диакон Г.Мамаладзе был задержан 10 февраля в тбилисском аэропорту, откуда направлялся в Берлин, где на лечении находился патриарх Грузии Илия Второй. В багаже Г.Мамаладзе, по заявлению следствия, был обнаружен цианид. Прокуратура предъявила диакону обвинение в попытке убийства в Берлине секретаря патриарха Шорены Тетруашвили.



Находящийся в предварительном заключении Г.Мамаладзе категорически отвергает предъявленные обвинения и считает себя невиновным.















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