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Тбилисский суд перенес на месяц назначение досудебного заседания по делу диакона Мамаладзе


28.03.2017   12:45
Тбилисский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении на один месяц срока назначения первого судебного заседания по делу задержанного диакона Георгия Мамаладзе, обвиняемого в попытке совершения убийства.

Сегодня же суд рассмотрит вопрос о продлении двухмесячного предварительного заключения Г.Мамаладзе.

Прокуратура мотивировала свое ходатайство необходимостью проведения дополнительных следственнных действий по данному делу.

Как сообщалось, диакон Г.Мамаладзе был задержан 10 февраля в тбилисском аэропорту, откуда направлялся в Берлин, где на лечении находился патриарх Грузии Илия Второй. В багаже Г.Мамаладзе, по заявлению следствия, был обнаружен цианид. Прокуратура предъявила диакону обвинение в попытке убийства в Берлине секретаря патриарха Шорены Тетруашвили.

Находящийся в предварительном заключении Г.Мамаладзе категорически отвергает предъявленные обвинения и считает себя невиновным.






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