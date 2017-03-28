В Краснодарском крае избиты корреспонденты Радио Свобода

28.03.2017 15:40 В Краснодарском крае избиты корреспонденты Радио Свобода Сергей Хазов-Кассиа и Андрей Костянов.



Утром во вторник у входа в гостиницу журналисты, приехавшие в город Кропоткин освещать протесты фермеров, подверглись нападению неизвестных в масках, которые избили их, применяя газовые баллончики, и отобрали компьютер и съемочное оборудование. Нападавшие скрылись.



Журналисты вызвали полицию. Утром, до нападения, в гостиницу, где остановились Хазов-Кассиа и Костянов, приезжали полицейские, чтобы проверить, в номере ли журналисты.



Сотрудники правоохранительных органов, приехавшие на место нападения, заявили журналистам, что записи с камер видеонаблюдения, установленных поблизости, не сохранились.



Андрея Костянова доставили в больницу – у него сломано ребро, сообщает Хазов-Кассиа.



Хазов-Кассиа и Костянов работали в городе Кропоткин над репортажем о фермерском марше, который должен был пройти сегодня, но, вероятно, не состоится.



Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент назвал неприемлемым "разбойное нападение" на журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности. В специальном заявлении он потребовал провести всестороннее расследование инцидента с акцентом на роль местной полиции, чтобы он не стал ещё одним преступлением против журналистов в России, которое останется безнаказанным.















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