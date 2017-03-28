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Протоиерей Георгий Мамаладзе требует открытого и публичного суда


28.03.2017   18:49
Судебный процесс по пересмотру меры пресечения для протоиерея Георгия Мамаладзе частично закрыт.

В эти минуты стороны рассматривают ходатайство прокуратуры, которое должно определить, будет ли полностью закрыт процесс по пересмотру меры пресечения. Это ходатайство прокуратура поставила недавно, но судья пока удовлетворил его лишь частично.

Сторона защиты не согласна с этим требованием прокуратуры и требует, чтобы судебные процессы проходили в открытом режиме. С этим требованием адвокатов согласен и сам обвиняемый.

«Я хочу, чтобы суд был открытым и публичным», - заявил на процессе обвиняемый протоиерей Георгий Мамаладзе.






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