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Судебный процесс по делу протоиерея Мамаладзе частично «закрыли» от прессы


28.03.2017   18:58
Судебный процесс по пересмотру меры пресечения для протоиерея Георгия Мамаладзе, задержанного по т. н. делу «о цианиде», частично закрыли для прессы и общественности.

Это решение было принято на основании ходатайства прокуратуры. Как утверждают в следственном ведомстве, процесс должен быть закрыт, так как это сопряжено с возможностью разглашения секретной информации.

Сторона защиты не согласна с этим требованием прокуратуры и требует, чтобы судебные процессы проходили в открытом режиме. С этим требованием адвокатов согласен и сам обвиняемый. «Я хочу, чтобы суд был открытым и публичным», - заявил на процессе обвиняемый протоиерей Георгий Мамаладзе.

Тбилисский городской суд 27 марта удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении на один месяц срока назначения первого судебного заседания по делу задержанного протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого в попытке совершения убийства.

Прокуратура мотивировала свое ходатайство необходимостью проведения дополнительных следственнных действий по данному делу.

Протоиерей Мамаладзе был задержан 10 февраля в тбилисском аэропорту, откуда направлялся в Берлин, где на лечении находился Патриарх Грузии Илия Второй. В багаже Г.Мамаладзе, по заявлению следствия, был обнаружен цианид. Прокуратура предъявила диакону обвинение в попытке убийства в Берлине сначала самого Патриарха Илии, а затем секретаря Патриарха Шорены Тетруашвили.

Находящийся в предварительном заключении Г.Мамаладзе категорически отвергает предъявленные обвинения и считает себя невиновным.






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