176 пассажиров вылетели первым безвизовым рейсом из Кутаисского аэропорта в Будапешт

28.03.2017 19:31 Первый рейс в рамках безвизового режима из международного аэропорта Кутаиси имени Давида Агмашенебели был выполнен в 05:45 часов в Будапешт.



Второй рейс был осуществлен в Салоники в 06:00 часов. Регистрацию на первый рейс прошли 176 пассажиров.



Для пассажиров, летящих сегодня из Кутаисского аэропорта, состоялся розыгрыш. В результате розыгрыша четырем пассажирам передали в подарок пассажирские билеты в разных направлениях.



"Пассажиры, которые летят сегодня, прошли этап розыгрыша, где им дополнительно передали по одному билету для использования в будущем. Таких было четыре пассажира, поскольку из кутаисского аэропорта сегодня выполняется 4 рейса в Европу"- говорит начальник Службы связей с общественностью Объединения аэропортов Грузии Марика Зауташвили.



В аэропорту разместили дополнительные стойки регистрации. В течение дня будет выполнено еще два рейса, в 12:35 в Ларнаку, и в 21:55 часов в Варшаву. Из-за роста пассажирского потока планируется расширение аэропорта Кутаиси.



Граждане положительно относятся к безвизовому передвижению, и призывают сограждан, соблюдать обязательства, которые возлагаются на желающих поехать в Европу.



По информации МИД Грузии, в случае, если будет просрочен 90-дневный срок нахождения в стране, пребывание на территории страны Шенген будет считаться нелегальным, и такой человек будет подлежать возвращению в Грузию.



За противозаконным действием граждан Грузии на территории шенгенской зоны последуют депортация и штрафы.

















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