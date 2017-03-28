Два грузинских борца вышли в финал молодежного чемпионата Европы

28.03.2017 20:03 Два грузинских борца вольного стиля: Автандил Ченчадзе (-74 кг) и Гиви Мачарашвили (-97 кг) вышли в финал молодежного чемпионата Европы, который сегодня стартовал в венгерском городе Сомбатхей, сообщает официальный сайт UWW.



В решающей схватке Ченчадзе встретится с Зелимханом Хаджиевым, представляющим Францию, а соперником Мачарашвили будет Георгий Гогава, выступающий за сборную России.



Еще один грузинский борец Ивери Джулакидзе (-65 кг) поборется за бронзовую медаль чемпионата. Его соперником будет еще один представитель Франции Ильман Мухтаров.



Финальная часть первого дня чемпионата Европы U-23 начнется в 19:30 по тбилисскому времени.















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