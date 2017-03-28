Суд оставил протоиерея Георгия Мамаладзе в заключении

28.03.2017 21:04 Суд оставил протоиерея Георгия Мамаладзе в заключении. Решение принял судья Тбилисского городского суда Арсен Калатозишвили.



Судья полностью разделил ходатайство прокуратуры о том, чтобы осталась в силе мера пресечения, определенная обвиняемому.



Судья пояснил, что существуют как фактические, так и формальные основания того, что обвиняемый может помешать получению доказательств. Также существует опасность, что он скроется и окажет давление на свидетелей.



Сторона защиты просила освободить обвиняемого под залог 20 000 лари, однако судья данное требование не удовлетворил.















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