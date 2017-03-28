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Суд оставил протоиерея Георгия Мамаладзе в заключении


28.03.2017   21:04
Суд оставил протоиерея Георгия Мамаладзе в заключении. Решение принял судья Тбилисского городского суда Арсен Калатозишвили.

Судья полностью разделил ходатайство прокуратуры о том, чтобы осталась в силе мера пресечения, определенная обвиняемому.

Судья пояснил, что существуют как фактические, так и формальные основания того, что обвиняемый может помешать получению доказательств. Также существует опасность, что он скроется и окажет давление на свидетелей.

Сторона защиты просила освободить обвиняемого под залог 20 000 лари, однако судья данное требование не удовлетворил.






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