В результате взрыва в Рустави пострадали два человека

28.03.2017 21:37 В компании "Джеостил", расположенной в городе Рустави, произошел взрыв. Информацию об этом распространил "Общественный вещатель".



Согласно информации, в результате взрыва пострадали два человека.



По существующей информации, у 25-летнего и 63-летнего мужчин обожжены лицо и верхние конечности. Состояние мужчины 63 лет сравнительно тяжелое, его уже доставили в ожоговый центр университетской клиники имени Хечинашвили.



Причина взрыва пока не известна. А также не известно, какой степени ожог получили пострадавшие.



По информации Министерства внутренних дел, началось следствие по статье 170 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил охраны труда. По их же сообщению, причины взрыва установит следствие.

















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