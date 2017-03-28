Между транспортным профсоюзом Грузии и ООО «Сервис такси» будет оформлено соглашение

28.03.2017 21:42 В центральном офисе профсоюзов завтра будет оформлено коллективное соглашение между транспортным профсоюзом Грузии и ООО «Сервис такси» (200200).



Как сообщают в транспортном профсоюзе Грузии, согласно договору, компания и профсоюз будут бороться за улучшение рабочих условий до 1500 рабочих.



«Оформление коллективного соглашения в секторе такси, который отличается незащищенностью и бесправностью занятых в нем, беспрецедентно. Следует отметить и то обстоятельство, что столичный муниципалитет в скором будущем планирует ввести регуляции для такси. Профсоюз и компания будут бороться, чтобы оказать давление на мэрию в процессе принятия новых регуляций для того, чтобы права трудоустроенных в этой сфере не были нарушены», - говорится в сообщении транспортного профсоюза Грузии.















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