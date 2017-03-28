Грузия разгромила Латвию, Пахарь ушел с поста тренера сборной Латвии

28.03.2017 23:59 Национальная футбольная сборная Грузии с крупным счетом 5:0 победил команду Латвию. Этот спарринг-матч прошел 28 марта вечером на "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе в присутствии около 10 тысяч зрителей, среди которых были президент Грузии Георгий Маргвелашвили и находящийся в Тбилиси с визитом президент Латвии Раймондс Вейонис.



Игра прошла с преимуществом сборной Грузии, хотя в первом тайме мало кто предполагал, что хозяева выиграют с таким счетом. Ведь всего три дня назад до игры в Тбилиси сборная Латвии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 оказала добротный футбол в выездном матче с Швейцарией, которая с трудом обыграла Латвию (1:0). В матче Грузия -Латвия счет открыл полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе, который на 18-ой минуте точно реализовал пенальти. На 32 минуте с подачи Ананидзе форвард сборной Грузии и венского "Рапида" Георгий Квилитая забил второй гол в ворота Латвии. Во втором тайме тот же Квилитая провел третий мяч (на 68 минуте), потом Ананидзе довел счет до 4:0 - на 77-ой минуте. В конце матча, на 90-ой минуте, вышедший на замену Георгий Арабидзе ("Шахтар", Украина) забил последний, пятый мяч гостям.



Эта победа стала первым выигрышем сборной Грузии после 7 июня 2016 года-тогда в Мадриде Грузия со счетом 1:0 победила действующего чемпиона Европы сборную Испании.



24 марта сборная Грузии, показав хорошую игру в первом тайме матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Сербии и ведя в счете 1:0,проиграла эту встречу со счетом 1:3 и реально потеряла все шансы на выход в финальную часть ЧМ-2018. Сборная Грузии в 5 матчах отборочного турнира две встречи сыграла вничью ( в гостях 1:1 с Уэльсом и дома 1:1 с Молдовой), проиграв в гостях Ирландии (0:1), дома Австрии (1:2) и Сербии. В последние дни грузинская пресса подвергала резкой критике работе главного тренера сборной страны Владимира Вайса (Словакия), часть журналистов и специалистов ставила вопрос об его досрочной отставке (Вайс стал главным тренером сборной Грузии в марте прошлого года, срок его контракта истекает в ноябре текущего года) , другие считали, что несмотря не неудачи, он должен остаться на посту. После крупной победы над Латвией уже мало кто ставит вопрос о досрочной отставке В.Вайса. 11 июня сборная Грузии проведет выездной матч отборочного турнира с Молдовой.



После матча главный тренер сборной Грузии Владимир Вайс (Словакия) заявил журналистам, что эта победа "была важной в психологическом плане для игроков и тренеров сборной Грузии". "Это был товарищеский матч, но в любом случае эта победа очень важна", - отметил он.



В то же время Вайс призвал поклонников и журналистов "не преувеличивать значимость победы над сборной Латвии". Он сказал:"Во-первых, это был спарринг-матч, а не официальная игра,во-вторых,сборная Латвия после матча в гостях с Швейцарией имела утомительный перелет в Тбилиси с пересадкой (в Киеве-прим.корр.) и не успела полностью восстановиться".



На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Латвии Марьян Пахарь заявил об уходе с занимаемого поста. Он сказал:"Поздравляю сборную Грузии с победой,которая сегодня переиграла нас во всех отношениях. Что касается сборной Латвии-несколько дней назад мы очень хорошо сыграли в гостях с Швейцарией матч отборочного турнира ЧМ-2018,мы проиграли Швейцарии (0:1), но сыграли хорошо. Сегодня же наша сборная сыграла очень плохо, я не буду оставаться на посту главного тренера и Федерации футбола Латвии теперь придется искать нового наставника национальной команды". Пока неизвестно, примет ли Федерация футбола Латвии отставку главного тренера и будут ли руководители Федерации и игроки сборной Латвии уговаривать М.Пахарь остаться на посту.



Тенгиз Пачкория, специально для Грузия Online















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