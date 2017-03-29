Протоиерей Мамаладзе нуждается в медицинской помощи за рубежом - адвокат

29.03.2017 10:49 Протоиерей Георгий Мамаладзе нуждается в такой медицинской помощи, которую невозможно оказать в Грузии, - об этом после вчерашнего судебного процесса журналистам заявил адвокат обвиняемого по т.н. делу о цианиде Георгий Панцулая.



По его словам, это было одним из оснований для того, чтобы против протоиерея была избрана мягкая мера пресечения, но судья принял другое решение.



«У нас имеется документация, что отец Георгий Мамаладзе не смог сделать операцию в Грузии. В Турции он перенес очень тяжелую операцию на сердце. Когда у него обострились проблемы с сердцем, его доставили в клинику Чапидзе, потому что в медицинской системе Грузии нет подобной практики, ему даже не смогли поставить диагноз», - заявил Панцулая.















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