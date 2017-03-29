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GATA присоединилась к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном»
29.03.2017 14:22
Ассоциации студентов-азербайджанцев Грузии (GATA) присоединилась к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном".
Председатель Ассоциации студентов-азербайджанцев Грузии (GATA) Самира Исмайлова сделала заявление по этому поводу:
«Мир, счастье, братство людей — вот что нужно нам на этом свете! Я считаю важным урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта только мирным путем. Я выражаю свое уважение и поддержку территориальной целостности, и суверенитету Азербайджанской Республики и Республики Армения.
Также считаю важным выполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, а также резолюций и решений других международных организаций. Также хочу подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ по решению данного конфликта.
Ссылаясь на общие традиции совместного проживания армянских и азербайджанских народов, выражаю глубокое сожаление, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны.
Данная инициатива Мира является очень важным шагом для решения конфликта. По этой причине, выражая поддержку этой инициативе, заявляю о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», целью которой является мирное урегулирование Армяно-Азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта, восстановление и сохранение мира в регионе Южного Кавказа.»
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