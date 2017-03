В рамках Check in Georgia в Грузии пройдет 13 международных спортивных мероприятий

29.03.2017 15:34 В текущем году, в рамках Check in Georgia, в Грузии пройдет 13 международных спортивных мероприятий.

Презентацию в связи с этим сегодня провели министр спорта и по делам молодежи Грузии Тариэл Хечикашвили, его первый заместитель Акакий Лодия и заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Кетеван Бочоришвили.



Перечень спортивных мероприятий, которые предполагается провести в Грузии, таков:



1. Гран-при по дзюдо, Тбилиси, 31 марта-2 апреля

2. Международный чемпионат по автогонкам, Рустави, 1-2 апреля

3. Матч Кубка Дэвиса, Грузия – Литва, Тбилиси, 7-9 апреля

4. Чемпионат Европы по сумо, Тбилиси, 22-23 арпеля

5. Мировой забег - Wings For Life, Кахети, 7 мая.

6. Чемпионат Европы по ушу, Тбилиси, 11-21 мая

7. Чемпионат Европы по рафтингу, Боржоми, 22-28 мая

8. Молодежный чемпионат мира по регби, Тбилиси-Кутаиси, 31 мая-18 июня

9. Чемпионат Европы по фехтованию, Тбилиси - Кутаиси, 11-17 июня

10. Чемпионат Европы по футболу (U-19), Тбилиси – Гори, 2-15 июля.

11. Молодежный чемпионат мира по гандболу, Тбилиси, 8-21 августа

12. Мировой кубок по шахматам, Тбилиси, 2-28 сентября

13. Финальный этап Чемпионата Европы по волейболу среди женщин, Тбилиси, 21-25 сентября



Организаторы назвали масштабы этих мероприятий «беспрецедентным случаем» в истории грузинского спорта, заявив, что мировые и европейские чемпионаты, а также международные турниры говорят о том, что на международной спортивной карте Грузия занимает свое место.



Только в рамках спортивных мероприятий Грузия ожидает визитеров из около 70 стран.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ