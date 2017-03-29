Экс-министру энергетики Украины избран экстрадиционный арест

29.03.2017 16:38 Бывшему замминистра энергетики Украины в качестве меры пресечения избран экстрадиционный арест Тбилисский городской суд распространяет заявление по поводу избрания меры пресечения для лица, разыскиваемого украинским Интерополом.



Как поясняется в заявлении, в отношении Игоря К. избрана мера пресечения в виде экстрадиционного ареста сроком на 3 месяца и основанием для этого служит угроза того, что он может скрыться, вероятность чего, по мнению суда, весьма велика.



В суде также отмечают, что Городской суд для разыскиваемого украинским Интерполом избрал меру пресечения 28 марта, чем было удовлетворено ходатайство прокуратуры.



Игорь К. был задержан в Тбилисском международном аэропорту 25 марта 2017 года.



Информацию о задержании в Грузии бывшего заместителя министра топлива и энергетики времен экс-президента Виктора Януковича Игоря Кирюшина распространил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Как пишет Луценко на своей странице в «Фейсбук», «грузинская Фемида приняла решение о его временном аресте на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину».















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