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Настольные игры появятся в школах Грузии


29.03.2017   19:58
По инициативе министра образования и науки Грузии Александра Джеджелава в государственных школах страны будет задействован новый проект — "Учись больше, играя", сообщил на брифинге замминистра образования Теймураз Мургулия.

Цель проекта — обучение детей в необычном формате. Для этого в школах Грузии будут использоваться образовательные, интеллектуальные и настольные игры.

В министерстве уверены, что настольные игры развивают в учениках навыки командной работы, а индивидуальное стремление к победе и успеху повышает интерес к учебе.

"Мы считаем обязательным внести больший интерес, большую радость и больше инициативы в учебный процесс, и, соответственно, министерство осуществляет ряд мероприятий, чтобы эту задачу решить. Одним из интересных направлений мы считаем внедрение настольных игр в учебный процесс", — сказал Мургулия.

В министерстве отметили, что ведомство готово закупить настольные игры. Они должны быть азартными, командными и индивидуальными, развивать логическое и критическое мышление.

Все желающие могут предоставить концепции настольных игр для школ до 10 апреля на электронный адрес ведомства.

"Спутник-Грузия"





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