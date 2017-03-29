В Ахалкалаки произошел инцидент между патрульным и водителем автомашины

29.03.2017 20:48 jnews.ge .



Молодой парень спорил с полицейским, потому что тот отобрал его документы и оштрафовал за то, что тот ездил не надев ремень безопасности. Однако как утверждают свидетели, когда патрульная машина остановила и патрульный полицейский попросил предъявить документы, парень тогда только растегнул ремень и вышел из машины.



Спор патрульного полицейского с водителем привлек внимание большого количества людей, которые поддерживали водителя, и одобрительно говорили: “покажите всем, как они работают в Ахалкалаки. Это беззаконие”. Вскоре к месту спора подтянулись и местные полицейские, которые вежливо выслушивали претензии всех, кто желал говорить о штрафах.



Водители утверждают, что патруль часто просто штрафует не за что, другие говорили, что такие случаи происходят очень часто. И что водителям надоело платить незаслуженные штрафы. Свидетели требовали показать видео с видеофиксатора патрульного экипажа, чтобы доказать о правоте той или иной стороны.



Между тем, полиция и заступившиеся за водителя жители договорились, что видео будет рассмотрено, и если патрульный экипаж будет не прав, то извинится перед водителем, а если наоборот водитель нарушил закон, то он обязуется извиниться перед патрульным экипажем и заплатить 50 лари, хотя по закону предусмотрено 40 лари за подобные нарушения. После патрульная машина удалилась, толпа разошлась.



Подобные происшествия между водителями и патрульными в Ахалкалаки происходят все чаще и чаще. Часто водители оспаривают штравы выписанные патрульными полицейскими в судах.



В центре города Ахалкалаки, напротив центральной площади, на улице Свободы в около 13:00 произошел инцидент между патрульным экипажем и водителем, который был оштрафован. Инцидент затруднил движение по центральной улице из-за скопления людей и узкой улицы, сообщаетМолодой парень спорил с полицейским, потому что тот отобрал его документы и оштрафовал за то, что тот ездил не надев ремень безопасности. Однако как утверждают свидетели, когда патрульная машина остановила и патрульный полицейский попросил предъявить документы, парень тогда только растегнул ремень и вышел из машины.Спор патрульного полицейского с водителем привлек внимание большого количества людей, которые поддерживали водителя, и одобрительно говорили: “покажите всем, как они работают в Ахалкалаки. Это беззаконие”. Вскоре к месту спора подтянулись и местные полицейские, которые вежливо выслушивали претензии всех, кто желал говорить о штрафах.Водители утверждают, что патруль часто просто штрафует не за что, другие говорили, что такие случаи происходят очень часто. И что водителям надоело платить незаслуженные штрафы. Свидетели требовали показать видео с видеофиксатора патрульного экипажа, чтобы доказать о правоте той или иной стороны.Между тем, полиция и заступившиеся за водителя жители договорились, что видео будет рассмотрено, и если патрульный экипаж будет не прав, то извинится перед водителем, а если наоборот водитель нарушил закон, то он обязуется извиниться перед патрульным экипажем и заплатить 50 лари, хотя по закону предусмотрено 40 лари за подобные нарушения. После патрульная машина удалилась, толпа разошлась.Подобные происшествия между водителями и патрульными в Ахалкалаки происходят все чаще и чаще. Часто водители оспаривают штравы выписанные патрульными полицейскими в судах.











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