Глава ICC Georgia сделал заявление о возможных преступных действиях против него

29.03.2017 21:00 Председатель Международной торговой палаты Фади Асли распространил заявление об ожидаемых преступных действиях против него.



Напомним, что Фади Асли сделал на днях несколько резких заявлений о коррумпированности грузинского суда.



"Главной миссией Национального комитета Грузии Международной торговой палаты (ICC Georgia) является использовать все силы для улучшения бизнес климата, и защиты интересов своих членов. Трем членам торговой палаты очень серьезный ущерб нанесли бизнесмены, которые использовали одного и того же коррумпированного судью для достижения собственной цели, мошенническим путем получить от этих трех компаний 150 миллионов долларов.



Международная торговая палата 24 марта внесла официальный иск в Высший совет юстиции против Владимира Какабадзе. В тот же день я дал интервью телекомпании "Пирвели" о коррумпированности данного судьи, и вообще, о рэкете действующих в Грузии иностранных компаний.



Я использовал те же выражения на пресс-конференции 27 марта 2017 года.



Мне превосходно известно, что осуждение мной коррупционной деятельности судьи Какабадзе приоткрыло занавесь грязных игр тех, кто хочет рэкетировать три иностранные компании. Соответственно, мои заявления нанесли серьезный урон их преступному намерению.



Более двадцати лет я руковожу ведущими бизнес организациями в Грузии, и сталкивался со многими подобными ситуациями.



Обращаюсь к обществу, проследить за тем, как будут развиваться события.



Преступно мыслящие, которые планировали сделать деньги за счет иностранных компаний, организуют медиа кампанию против меня, чтобы скомпрометировать мою репутацию. Кроме того, они постараются использовать правосудие против меня, а также постараются причинить мне физический вред.



Этим преступникам я говорю: можете, сколько хотите, нанять грязных журналистов, использовать ваши официальные контакты, или нанять кого-нибудь, чтобы убить меня. Ничто меня не заставит, не говорить правду, и не защищать моих членов от вашего шантажа и рэкета.

Когда вы убьете меня, против вашей преступной деятельности поднимутся другие Фади Асли.



Знайте, что я уже разослал информацию, как на международном, так и местном уровне, и, следовательно, что бы ни случилось со мной, членами моей семьи, или моими партнерами, ответственность ляжет на вас"- заявляет Фади Асли.

















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