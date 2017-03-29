В Тбилиси завтра пройдет международный чемпионат среди кузовных автомобилей

29.03.2017 21:47 По информации МВД Грузии, завтра площадь Роз в Тбилиси будет перекрыта с 13:00 до 18:00.



«Департамент патрульной полиции МВД сообщает, что 30 марта текущего года в связи с выставкой/шествием автомобилей, участвующих в сезоне 2017 года международного чемпионата среди кузовных автомобилей (TCR International Series), площадь Роз в Тбилиси будет перекрыта с 13:00 и 18:00.



Участвующие в мероприятии автомобили устроят показательное шествие на проспекте Руставели. Мероприятие пройдет в 16:30», - говорится в заявлении министерства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

