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В Тбилиси завтра пройдет международный чемпионат среди кузовных автомобилей


29.03.2017   21:47
По информации МВД Грузии, завтра площадь Роз в Тбилиси будет перекрыта с 13:00 до 18:00.

«Департамент патрульной полиции МВД сообщает, что 30 марта текущего года в связи с выставкой/шествием автомобилей, участвующих в сезоне 2017 года международного чемпионата среди кузовных автомобилей (TCR International Series), площадь Роз в Тбилиси будет перекрыта с 13:00 и 18:00.

Участвующие в мероприятии автомобили устроят показательное шествие на проспекте Руставели. Мероприятие пройдет в 16:30», - говорится в заявлении министерства.






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