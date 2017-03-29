В Грузии курит 33% совершеннолетнего населения

29.03.2017 22:04 В Грузии 29 марта отмечается «День без табака». Сегодня в Тбилисском Государственном медицинском университете прошла конференция, на которой проблему обсуждали медики, представители правительства и неправительственных организаций.



Участники конференции отметили важность скорейшего утверждения пакета законодательных поправок, предусматривающих введение в Грузии полного запрета на курение в общественных местах за исключением жилых домов и учреждений по исполнению наказаний.



В 2013 году в Грузии утвердили пятилетнюю стратегию по ужесточению контроля над табаком. Кроме того, правительство Грузии значительно повысило акцизы на табачные изделия, что ощутимо увеличило стоимость сигарет.



Однако статистика говорит о том, что несмотря на усилия правительства по борьбе с курением, количество курильщиков в Грузии продолжает расти.



Согласно данным специального исследования, проведенного по заказу Центра контроля за заболеваниями и общественного здоровья при Минздраве Грузии, по данным на 2010 год курильщиками являются 30% совершеннолетнего населения Грузии. При этом курильщиками являлись 55% всех мужчин и 5% женщин (учитывается население старше 18 лет).



Согласно данным аналогичного исследования в 2016 году, общее число курильщиков достигло 33% от общего числа совершеннолетнего населения. При этом количество курящих мужчин увеличилось до 57%, а женщин – до 7%.



Эксперты считают, что каждый год в Грузии из-за болезней, вызванных курением, умирает около 10 тысяч человек.



«Несмотря на ряд мероприятий, количество курящих в нашей стране увеличивается. Особенно тревожно то, что их количество увеличивается как среди молодежи, так и среди женщин. Надо срочно провести определенные мероприятия», — заявил журналистам заместитель министра труда, здравоохранения и социальной защиты Валерий Кварацхелия.



«За последние 20 лет отношение общества к курению изменилось. Когда раньше мы говорили, что нужно бороться с курением, все смеялись — и политики, и общество в целом. Теперь это отношение изменилось, но количество курильщиков все равно растет», — отметил руководитель НПО «Альянс контроля табака» Георгий Бахтуридзе. Он призвал правительство проводить мероприятия, которые не позволят начать курить детям, а людям, которые зависимы от сигарет, помогут избавиться от этой привычки.



«Мы хотим, чтобы в скором времени в Грузии было создано свободное от табака пространство. Символично, что мы проводим сегодняшнее мероприятие в медицинском университете, на территории которого курить запрещено уже несколько лет», сказал ректор Тбилисского государственного медицинского университета Зураб Вадачкория. Он отметил, что во многих странах борьба с курением ведется эффективней, чем в Грузии, несмотря на то, что качество демократии и уровень развития общества там более низкий.















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