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Этнические азербайджанцы в Грузии опротестовали действия канала maydan.tv


29.03.2017   22:10
Сегодня в Тбилиси прошла мирная молодежная акция. В ней приняли участие более сотни представителей грузинской молодежи, этнических грузин и азербайджанцев.

Акция была спланирована и организована молодыми людьми через социальную сеть "Фейсбук" после распространения видеорепортажа интернет телевидения maydan.tv, в которой представители этого канала беспардонно и без разрешения вошли со съемочной группой в католическую церковь в Тбилиси и оскорбительно отнеслись к святыням, а их высказывания шли вразрез дружеским грузино-азербайджанским отношениям.

Протестовавшая молодежь продекларировала твердую поддержку в укреплении дружеских отношений азербайджанского и грузинского народа и четкую позицию в защите устойчивых межрелигиозных отношений в Грузии вопреки провокационным действиям тех или иных третьих сил.








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