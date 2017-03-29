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Этнические азербайджанцы в Грузии опротестовали действия канала maydan.tv
29.03.2017 22:10
Сегодня в Тбилиси прошла мирная молодежная акция. В ней приняли участие более сотни представителей грузинской молодежи, этнических грузин и азербайджанцев.
Акция была спланирована и организована молодыми людьми через социальную сеть "Фейсбук" после распространения видеорепортажа интернет телевидения maydan.tv, в которой представители этого канала беспардонно и без разрешения вошли со съемочной группой в католическую церковь в Тбилиси и оскорбительно отнеслись к святыням, а их высказывания шли вразрез дружеским грузино-азербайджанским отношениям.
Протестовавшая молодежь продекларировала твердую поддержку в укреплении дружеских отношений азербайджанского и грузинского народа и четкую позицию в защите устойчивых межрелигиозных отношений в Грузии вопреки провокационным действиям тех или иных третьих сил.
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