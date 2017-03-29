В Кутаиси открылся Центр семейного типа для детей с ограниченными возможностями

29.03.2017 22:19 Сегодня, 29 марта, в Кутаиси открылся первый в Грузии специализированный Центр семейного типа для детей с тяжелыми формами инвалидности, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социальной защиты. Центр во втором по величине городе Грузии был открыт Минздравом при поддержке Агентства международного развития США (USAID) и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.



Это первое подразделение в стране, которое будет оказывать помощь детям из малообеспеченных семей, имеющим серьезные проблемы со здоровьем. Дети будут распределены в круглосуточный центр из разных городских больниц. Там они не только смогут пройти курс реабилитации, но и воспользоваться услугами сервисов индивидуального развития и интеграции в общество.



Цель реализуемого проекта состоит в том, чтобы дети с тяжелыми формами инвалидности во время лечения могли почувствовать себя в домашней среде, а также повысить качество предоставляемых им медицинских услуг. Здание для Центра пожертвовало местная неправительственная организация «Дыхание Грузии». В рамках проекта, USAID и ЮНИСЕФ оказали правительству Грузии финансовую помощь в восстановлении и оснащении здания, разработке стандартов медицинской помощи, а также подготовке медсестер и социальных работников, которые будут работать с детьми.



Создание аналогичных служб в других городах страны позволит правительству расширить спектр альтернативных услуг, предоставляемых детям-инвалидам. Согласно плану, подобные сервисы со временем должны полностью заменить существующую модель институционального ухода за этими детьми. Открытие еще одного специализированного центра в конце 2017 года состоится в Тбилиси.















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